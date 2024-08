Die „Männerbastion“ Wiener Philharmoniker bröckelt

Werk einer Komponistin im neuen Jahr

Muti geht übrigens in sein 54. Jahr am Pult der „Wiener“, und er wird – dieses Geheimnis lüftete man soeben – am 1. Jänner 2025 zum siebenten Mal das Neujahrskonzert im Musikverein leiten. Eine nächste Überraschung wurde leider nur halb enthüllt: „Ich werde noch keinen Namen verraten, aber wir werden dabei erstmals das Werk einer Komponistin spielen“, stellte Orchestervorstand Daniel Froschauer in Aussicht.