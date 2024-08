Biennale Venedig: „Die Früchte sind aufgegangen“

Seit der Eröffnung am 20. April ist der Österreich-Pavillon auf der Kunstbiennale in Venedig jedes zweite Wochenende von Schwanensee-Klängen erfüllt. Die ukrainische Tänzerin Oksana tanzt dieses Ballett unermüdlich als Zeichen für einen erhofften Machtwechsel in Russland. Das ist nur ein brisantes Werk von Anna Jermolaewa, die den Pavillon in Zusammenarbeit mit der Linzer Kuratorin Gabriele Spindler gestaltete. Im „Krone“-Talk ziehen die beiden Zwischenbilanz.