„Jedes Lied war wie eine Therapiestunde“

Sophie Lindinger, die aus Eferding/Oberösterreich kommt und in Wien verankert ist, sorgt mit Leyya und My Ugly Clementine für Furore in der heimischen Indie-Szene und veredelt als Produzentin etliche Songs und Alben. Immer mehr aber formt sie auch ihre Solo-Karriere, übertitelte ihr Debütalbum (2023) gleich mit ihrem eigenen Namen. Heuer sahnte sie den dritten Amadeus ab und ist beim New Salt Festival dabei, das von 5. bis 8. September in der Kulturhauptstadt Bad Ischl steigt – neben klingenden Namen wie Soap&Skin und Bidpolar Feminin, Evicshen aus den USA, M. Takara & Carla Boregas aus Brasilien. Im „Krone“-Talk gibt sie Einblick in ihre musikalische Arbeit.