Hammer! WAC verlängert mit Sturm-Ass bis 2027

Trotz Angebote aus dem Ausland! WAC-Wirbelwind Thierno Ballo verlängert bei den Lavanttalern seinen Kontrakt bis 2027. Zuletzt wurde er ja mit Lokomotive Moskau in Verbindung gebracht, das ein Millionen-Angebot bei den Wolfsbergern hinterlegt hatte. Aber Präsident Dietmar Riegler sagte den Russen umgehend ab – Ballo ist ein Schlüsselspieler in der WAC-Offensive. „Ich bin froh meinen Vertrag beim WAC verlängert zu haben. Ich wurde vom ersten Tag an in Wolfsberg sehr gut aufgenommen. Ich bin glücklich hier weiterzuspielen und freue mich auf alles, was noch kommt“, sagt Ballo.