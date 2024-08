Iranerin ohne Kopftuch von Polizei angeschossen

Kugel erst nach zehn Tagen herausoperiert

Der jungen Frau wurde in den Rücken geschossen, „Die Kugel drang in ihre Lunge ein und beschädigte ihr Rückenmark schwer“, erklärte eine nicht namentlich genannte Quelle dem Sender. Badri wurde zunächst in ein Krankenhaus in Noor gebracht und dann für eine Lungenoperation in ein Krankenhaus in Sari, der Provinzhauptstadt, verlegt. Erst eine Woche später wurde sie nach Teheran gebracht. Die Kugel sei erst nach zehn Tagen aus ihrem Körper entfernt worden.