Geisterfahrer empören: „Das kann Leben kosten“

„Das ist höchstgefährlich“

Generell funktioniert das Bilden der Rettungsgasse, so Thumfart, auf zweispurigen Autobahnen in der Regel gut. Bei mehrspurigen klappe das nicht immer einwandfrei. Dass sich jemand im Stau durch die Rettungsgasse nach vorne schwindelt, komme immer wieder vor: „Jede Verkehrsvorschrift wird in Einzelfällen missachtet. So ist es auch bei der Rettungsgasse“, sagt Thumfart. „Aber das Umdrehen und Befahren der Rettungsgasse entgegen der Fahrtrichtung ist eine neue Qualität. Das ist höchstgefährlich, wir nehmen das sehr ernst.“