OÖ: Dutzende Geisterfahrer wegen Stau auf Autobahn

Immer mehr Geisterfahrer

Und wie es so ist, war dies der Startschuss für zahlreiche andere Autofahrer, das Gleiche zu tun. Immer mehr wendeten ihre Fahrzeuge, es waren chaotische Szenen, so Sob, der den Vorfall filmte und fotografierte. Rund 50 Autofahrer aus Deutschland und Österreich waren es am Ende, die als Geisterfahrer in der Rettungsgasse unterwegs waren.