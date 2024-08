234 Millionen Euro für militärische Infrastruktur

24 Millionen Euro fließen in Pontlatz-Kaserne

In Tirol werden nun einige der insgesamt 32 Liegenschaften in Angriff genommen. Der Immobiliendirektor des Bundesheeres, Johannes Sailer, sprach von 11,6 Millionen Euro, die alleine in Autarkiemaßnahmen fließen. Die Pontlatz-Kaserne in Landeck im Tiroler Oberland soll etwa über 14 Tage hinaus durch die Erneuerung der Wärmeerzeugung und -verteilung unabhängig werden. Außerdem werde dort ein neues Wirtschaftsgebäude errichtet. 24 Millionen Euro waren für den Standort vorgesehen.