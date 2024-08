Fleischhacker: „Keine starke politische Meinung“

Auch aus der interviewenden Position heraus gibt es verschiedene Herangehensweisen. Manche sind an einem See, andere in einem engen Kammerl. Manche führen Interviews alleine, andere zu zweit oder in journalistischen Gruppen. Wie ist es Ihnen am liebsten?

Ich habe schon etliche Doppelinterviews mit Kolleginnen gemacht und habe auch andere Doppelinterviews beobachtet, aber sie sind nie richtig gut. Man kann in einer Gruppe Gespräche führen, aber zwei Fragende auf einen Gesprächspartner klappt nicht. Das bekommt einen Verhörcharakter. Ein Einzelgespräch ist ein anderes Metier, was es auch für mich spannend macht. Die Spannung mit einem Gast über eine Stunde aufrechtzuerhalten ist eine große Herausforderung, die ich gerne annehme. Gesprächspartner gehen mit einer gewissen Überzeugung in ein Gespräch. Wenn sie mit anderen Inputs hinausgehen, ist das für mich das Schönste. Das muss nicht die große Bekehrung sein, es reichen auch Kleinigkeiten. Das ist auch keine Schande, sondern ganz normal. Wie soll man sonst neu überlegen oder reflektieren? Sonst bräuchte man ohnehin nicht mehr miteinander zu reden.