Gemeinsam Sternschnuppen schauen

Die Milchstraße in voller Pracht

Die Erwartungshaltung der „Krone“-Gewinner war schon im Vorfeld groß. Daniela Heidenreich aus Leiben erzählte, dass sie schon seit ihrer Jugend an den Sternen interessiert ist: „Mein Onkel hat mir den Großen und Kleinen Wagen gezeigt. Aber heute war ich zum ersten Mal auf einer Sternwarte.“ Einzig ihr Wunsch, 100 Sternschnuppen zu sehen, ging nicht ganz in Erfüllung. Ernst Ortmair aus Pottenbrunn wollte einmal die Milchstraße in voller Pracht beobachten: „Bei mir zu Hause schaue ich oft im Garten vom Liegestuhl aus in die Sterne. Da tut sich aber am Himmel nicht viel.“ Im Waldviertel war das anders.