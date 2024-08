2023 gab es mehr als 47.000 Hitzetote in Europa

In absoluten Zahlen schätzt die Forschungsgruppe die Zahl der Hitzetoten für 2023 auf knapp 12.750 in Italien, gefolgt von 8352 in Spanien und 6376 in Deutschland. In Österreich lag die Zahl bei 486 Hitzetoten. Es starben dabei hierzulande – wie in fast allen untersuchten Ländern – mehr Frauen als Männer an den Hitzefolgen, für die insgesamt zudem vor allem ältere Menschen anfällig waren.