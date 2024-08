Wer sich hinter Kindern versteckt

Was ist also von einem „Mann“ zu halten, der sich aus Angst vor einem Attentat hinter Kindern versteckt? Der als Mastermind hinter dem Massaker vom 7. Oktober 2023 an über 1200 Israelis gilt? Dessen Terrorgruppe Zivilisten, Krankenhäuser und Schulen als Schutzschilder nimmt? Der sich mit seiner Familie samt einiger Geiseln als „Pfand“ in den Tunneln im Gaza-Streifen versteckt hält?