Hisbollah gratuliert neuem Hamas-Chef Sinwar

Waffenruhe erschwert

Die Ernennung von Israels Staatsfeind Nummer Eins – Sinwar gilt als Drahtzieher des Terrorangriffs in Israel vom 7. Oktober 2023 – erschwert die Bemühungen um eine Waffenruhe im Gazastreifen. So schrieb Israels Außenminister Israel Katz, dass Sinwar schnell beseitigt werden müsse. Der neue Hamas-Chef habe aber bereits bisher in dieser Frage Entscheidungen getroffen, sagte US-Außenminister Antony Blinken. „Das unterstreicht nur die Tatsache, dass es wirklich an ihm liegt, zu entscheiden, ob ein Waffenstillstand vorangetrieben wird.“