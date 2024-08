Mädchen (9) nach Sturz von Mauer von Stein erfasst

Schreckliche Szenen dürften sich am Samstagnachmittag auf der Seegrube in Hötting abgespielt haben. Dort kletterte eine Neunjährige auf einer Steinmauer nach oben, als plötzlich ein Stein brach und das Mädchen fünf Meter in die Tiefe fiel. Der nachfallende Stein traf die Kleine am Oberkörper.