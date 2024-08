Neuer Anlauf für Laborfleisch birgt enorme Risiken

Hinter dem aktuellen „Frankenstein“-Antrag an die Kommissionsteckt die französische Firma Gourmey. Das Unternehmen hat dafür 65 Millionen Euro von Investoren eingesackelt und will – auch abseits der Gänsestopfleber – unsere Teller mit einer Palette an Kunstfleischprodukten überschwemmen.