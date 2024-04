Fleischer und Bäuerin sagen Nein zu Laborfleisch

„Diese Petition soll ein Signal an die heimische Landwirtschaft sein“, ergänzt Titschenbacher. Ein Signal an Bauern und Bäuerinnen wie Melanie Haas. Sie hält auf ihrem Hof in Passail Almochsen und sieht ihre Haupteinnahmequelle gefährdet. „Das Thema Laborfleisch ist für mich aber nicht nur ein besorgniserregendes, sondern auch ein sehr emotionales – da hängt so viel dran, für Mensch, Tier und Natur.“ Ihr Betrieb sichere Arbeitsplätze in der Region und fördere die Biodiversität – im Gegensatz zu technologisch aufwendig produziertem Laborfleisch.