„Pille“ setzte beim KAC den Sparstift kräftig an!

Nächste Saison läuft jetzt auch noch der Vertrag mit der Heidi-Horten-Stiftung aus, die jährlich eine stolze Summe in die KAC-Kasse schwemmte. Kein Grund zur Panik für Pilloni. „Wir haben heuer überall gespart, bei der Kampfmannschaft, den Trainern, Physios und im Büro“, erklärt Pilloni. „Wir mussten einfach in weiser Voraussicht auf die Inflation reagieren, alles wurde um 15 bis 20 Prozent teurer. Der KAC steht auf guten Füßen, wir werden auch in den nächsten Jahren eine tolle Mannschaft haben.“