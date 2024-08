Abgeblitzt! „Herbie“ kehrt nicht zum VSV zurück

Zwei Ex-Villacher auf der Liste

Sollte der VSV Hohenberger also kommende Saison immer noch haben wollen, muss man früh genug an die Deutschen herantreten. Und nun? Als „Co“ stehen beim VSV jetzt zwei Ex-Cracks auf der Liste: Stefan Wiedmaier (42), zuletzt Co-Trainer in Augsburg. Und Marco Pewal (45), Headcoach bei Alps-Klub Kitzbühel.