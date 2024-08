Kampf gegen Wildpinkler: „Meine Wand ist kein Klo“

„Überall stinkt´s“

Getankt wird dort nach wie vor und auch der Snack-Shop sei gut genutzt, doch um ihr „Geschäft“ zu verrichten, weichen die Kunden auf das Betriebsgelände des Autohändlers aus. „Sie urinieren in meine Einfahrt, vors Ersatzteillager oder auf die Hausmauer. Überall stinkt’s nach Urin, sogar Kunden haben schon gefragt, was da los ist“, so Lindinger.