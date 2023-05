So geht ein Venezianer gegen Wildpinkler vor

Der 20-jährige Daniele Lucentini lebt mit einem Freund in Venedig. Er hatte genug von dem üblen Geruch, der durch sein Fenster in der Nähe der Anlegestelle Sant‘Angelo, hereinkam, und klebte einen Post-it-Zettel mit dem Angebot an Touristen an seine Tür, die Toilette seiner Wohnung zu benutzen.