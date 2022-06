Strenges Vorgehen gegen Alk-Rüpel und Wild-Pinkler

Die Adria-Badeortschaft Lignano bereitet sich zum Pfingstwochenende nach einer Corona-Pause wieder auf einen Touristenansturm vor: 80.000 Besucher werden erwartet. Doch wer in den Süden reist (und nicht nur der), sollte auf Alkoholexzesse, Verwüstungen in der Ortschaft, Obszönitäten, das Urinieren in der Öffentlichkeit und „Wild-Pinkeln“ lieber verzichten. Es drohen Anzeigen und saftige Strafen.