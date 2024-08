Hier kollidieren 265 Mio. Dollar vor Neapels Küste

„Kein Mangel an Arschlöchern“

Anschließend wird Salinas aber doch noch ein wenig ausfällig: „Ich poste hier das Video, damit Sie sehen können, dass es auf der Welt keinen Mangel an Arschlöchern gibt und Sie verstehen, wie wichtig es ist, einen verantwortungsbewussten und aufmerksamen Kapitän an der Spitze zu haben.