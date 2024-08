Tenor gesteht: „Ich habe das Werk gehasst“

Ob ihr die Rolle wirklich so leicht von der Hand geht, wird sich bei der Premiere am 12. August zeigen. In der Felsenreitschule wird das gut zweistündige Werk ohne Pause gezeigt – an einem Ort, der für Peter Sellars quasi heilig ist, dort inszeniere man, so der Regisseur, nämlich keine Show, sondern eine Zeremonie. Für Asmik Grigorian scheint dagegen vielmehr Salzburg selbst der Quell der Erleuchtung zu sein, wie sie am Ende des Talks verriet: „Die Liebe, die mir hier begegnet, lässt mich jedes Mal wieder zurückkommen. Und ich denke mir jedes Jahr, dass wenn ich es bis Salzburg schaffe, ich auch den Rest des Jahres schaffen kann.“