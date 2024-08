Feuerwehrmann Willi feierte seinen 100. Geburtstag

Krieg und Gefangenschaft

Am 8. August 1924 war Willi als drittes von sieben Kindern in Rohrbach im Mühlkreis zur Welt gekommen. Nach der Schule wurde er Vermessungstechniker, musste dann aber in den Krieg ziehen. Wagner geriet in russische Gefangenschaft, aus der er erst 1949 wieder frei kam.