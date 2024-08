Lasst uns weiter tanzen!

Und sie versinnbildlicht all das, was fanatische Islamisten verteufeln. All die hart erkämpften Rechte und Werte unserer westlichen Demokratien, die Freude an der Musik und die Leichtigkeit des freien Miteinanders. Mit ihrem blutrünstigen Terror wollen sie uns alle mitten ins Herz treffen. Eine Angst schüren, die uns der Freiheit beraubt. „Furcht ist wie ein Gefängnis, das uns einsperrt“, meinte Mahatma Gandhi einst – und genau das wollen die hasserfüllten Schlächter erreichen.