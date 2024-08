Überrollt bei Sprung aus abstürzendem Lkw

Bergrettung und Heli im Einsatz

Die alarmierte Bergrettung Fieberbrunn versorgte den Arbeiter an der Unfallstelle und nach notärztlicher Versorgung wurde er vom Notarzthubschrauber C4 in das Krankenhaus St. Johann geflogen. Durch den Unfall entstand am Fahrzeuggespann erheblicher Sachschaden.