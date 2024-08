„Star Trek“-Krankenschwester Yasutake gestorben

Die Schauspielerin starb am Montag in Los Angeles an Krebs, wie ihr langjähriger Manager mitteilte. Yasutake wurde 70 Jahre alt. Sie war nach Anfängen beim Theater ab Mitte der 80er-Jahre fast vier Jahrzehnte im TV-Geschäft erfolgreich. So hatte sie zahlreiche Gastauftritte in Serien wie „Für alle Fälle Amy“ oder „Pretty Little Liars“. Schwester Ogawa verkörperte sie in 16 Folgen von „Star Trek - Die nächste Generation“.