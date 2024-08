Kate Winslet sollte am Set „Speckrollen“ verdecken

Mitschüler bezeichneten sie als „Wabbelspeck“

Die britische Schauspielerin hatte in früheren Interviews verraten, dass sie als Kind und junge Frau oft wegen ihres Gewichts gehänselt und sogar gemobbt wurde. In der „Today“-Show enthüllte sie 2016, dass ihr Mitschüler in ihren Teeniejahren den fiesen Spitznamen „Blubber“ (Wabbelspeck) verpasst hatten.