Sozialhilfe: FPÖ schießt sich auf Hacker ein

„Dass die jüngeren Geschwister das Gewand der älteren tragen, ist in jeder Mittelstandsfamilie gang und gäbe. Wie realitätsfern kann man nur sein? Das ist der größte Schwachsinn, den ich jemals von einem Regierungsmitglied gelesen habe. Wer so etwas von sich gibt, hat in einem politischen Amt nichts mehr verloren“, zeigt sich der Wiener FPÖ-Chef Dominik Nepp in einer Aussendung fassungslos. Und weiter: „Hacker lügt in diesem Interview wie gedruckt und beschimpft alle, die diesen roten Mindestsicherungswahnsinn nicht mehr mittragen wollen.“