Ukraine hat eine Million Drohnen bestellt

„Wir investieren in etwas, das uns jetzt hilft, uns zu verteidigen – und das in Zukunft dazu beitragen wird, die Sicherheit all derer zu gewährleisten, die das Leben schätzen und die jetzt Seite an Seite mit uns stehen“, sagte Selenskyj. Die Palette von Aufklärungsdrohnen bis hin zu Langstreckendrohnen wirke sich strategisch auf den Krieg aus. Sie könnten „nicht nur ein gerechtes Ende des Krieges herbeiführen, sondern die Ukraine auch zu einem Sicherheitsanbieter für andere Staaten machen“, ist der Präsident überzeugt.