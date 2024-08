Rumänien holt 79-(!)-jährigen Lucescu als Teamchef

„Die ganze Fußball-Welt in Rumänien muss zu mir halten. Ich bin davon überzeugt, dass vor allem all jene zu mir halten werden, die älter als 70 Jahre sind, weil sie in mir ein Beispiel für berufliche Langlebigkeit sehen“, sagte Lucescu nach Angaben der rumänischen Nachrichtenagentur Mediafax.