Enzo Diessl scheidet im Hoffnungslauf aus

Der Steirer kam im Stade de France in seinem Lauf in 13,56 Sek. an die vierte Stelle, nur die jeweils besten zwei stiegen in das Semifinale der Top 24 am Mittwochabend auf. Der 20-Jährige zeigte als Jüngster des Feldes und in seinem ersten Jahr über die Erwachsenenhürden eine gute Leistung.