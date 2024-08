Anastacia „akut erkrankt“: Konzerte abgesagt!

Anastacia hatte erst kürzlich an einer Abschiedstour von Peter Maffay in Deutschland teilgenommen. Die Sängerin feierte vor allem in den 2000er-Jahren große Erfolge in Europa, etwa mit Hitsingles wie „Paid My Dues“ oder „Sick And Tired“. In der Vergangenheit litt Anastacia unter schweren Erkrankungen, darunter Brustkrebs.