Warum Unwetter-Prognosen so schwierig sind

Wie wird das Wetter? Das wollen die Menschen seit Jahrtausenden wissen. Nichts wird so heiß diskutiert. Und kaum ein anderes Thema eignet sich besser, um eine Unterhaltung zu beginnen. Doch was macht die Faszination aus? „Wenn du nicht weißt, was du reden sollst, beginnst du ein Gespräch über das Wetter“, schmunzelt Meteorologe Alexander Podesser vom Wetterdienst Geosphere (früher Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik) in Graz. „Da ist jeder sein eigener Fachmann. Und auch jeder ist in einer Art davon abhängig.“ Ob Landwirte, die ihre Felder mähen wollen, Obst- und Weinbauern wegen der Frostnächte, Leute aus der Energiewirtschaft oder der Maxi von nebenan, der eine Grillfeier plant.