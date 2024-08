„Aus BMW geschossen“: Wiener Polizei sucht Schütze

„Der Beifahrer soll mit einer augenscheinlichen Handfeuerwaffe in Richtung des Opfers geschossen haben“, berichtet Polizeisprecher Mattias Schuster am Montag der „Krone“. Doch vor Ort konnten laut Schuster keine Patronenhülsen oder Einschusslöcher an der Wand der Bushaltestelle wahrgenommen werden. Der Fall gibt Rätsel auf – denn auch das Opfer selbst habe laut Polizei kein Mündungsfeuer nach dem Schuss wahrgenommen.