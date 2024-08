Zwei Verletzte: Moped wurde von Auto erfasst

Es war etwa 20.30 am Sonntagabend, als die Feuerwehr Kapfenberg-Hafendorf und das Rote Kreuz wegen eines Verkehrsunfalls auf der Schirmitzbühelstraße in Kapfenberg alarmiert wurden. Notarzt und Feuerwehrkräfte mussten am Unfallort feststellen, dass ein Moped von einem Pkw erfasst worden war. First Responder und Rettungskräfte kümmerten sich bereits um die beiden Verletzten.