„Wurscht“ – der SPÖ-Wahlslogan?

Migration kein Anliegen der SPÖ?

Das kam so: Auf die Frage eines Reporters, wie denn das mit der Sozialhilfe für die Syrer sein könnte, rotzte dieser Herr Hacker sein Unverständnis über das Interesse an der Sache ins Mikrofon. Und als wäre es nicht schon genug, schob der Stadtrat die Feststellung nach, dass er nicht wolle, dass in Wien jemand Existenzängste haben müsse. Gerade so, als ob das jemand wollen könnte.