„Grusel-Serie“ soll beim Start gleich weitergehen

Mit 1,76 m ist er einer der Kleinsten im Sturm-Kader. Doch im Cup-Finale am 1. Mai war Tomi Horvat der Größte! Neun Minuten vor Schluss traf der Slowene zum 2:1-Sieg gegen Rapid. Der erste Schritt zum Double war getan. „Es war ein unglaubliches Gefühl, ein perfekter Moment“, sagt der Mittelfeldmann, der sich allmählich zum Rapid-Schreck mausert: Neben dem Siegestor im Cup war Horvat auch im letzten Liga-Duell gegen die Grün-Weißen groß im Bild: Der 25-Jährige erzielte Ende April in Wien das 1:0 und bereitete das 3:1 von Kiteishvili vor. „Wäre schön, wenn ich meine Serie beim Start gleich fortsetzen könnte“, schmunzelt Horvat, der in seinen bisherigen zehn Duellen gegen Rapid nur einmal als Verlierer vom Platz stiefelte. Noch besser ist die Bilanz der Ilzer-Truppe insgesamt: Nur eine Leermeldung in den vergangenen 16 Partien (10 Siege, 5 Remis) gegen Rapid.