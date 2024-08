Frauenpower im Weinbau: Schwestern feiern Jubiläum

„Jede von uns lebt aus, was sie am besten kann“, erzählen die Schwestern. Kerstin, die übrigens 2016 zur jüngsten Kellermeisterin Österreichs gekürt wurde, liebt es, im Weingarten und im Keller zu sein. Sigrid ist eher der kreative Kopf und beschäftigt sich nicht nur mit dem Design, sondern auch dem Verkauf und dem Heurigen. Ein Duo, das sich also perfekt ergänzt.