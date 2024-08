9:0-Heimsieg! So reagiert man auf einen Abstieg

Lange 18 Jahre spielte Allerheiligen in der Regionalliga Mitte – ein wahrer „Dino“ im dritten Stock. Heuer folgte der für die Südsteirer bittere Gang in die Landesliga. Beim „Comeback“ schien es gestern so, als wollten die „Gallier“, wie sie von ihren Fans liebevoll genannt werden, Gegner Lafnitz II quasi für den „Abstieg“ bestrafen.