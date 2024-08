„Es sollte mehr Idioten auf unserer Welt geben“

Mit dem Anderssein kennt sich auch Andreas Kronthaler bestens aus. Der Witwer der schrägen, britischen Modeikone Vivienne Westwood, besuchte die Premiere am Freitagabend ebenfalls – in Socken und Sandalen. Bereits am Donnerstag zog er im Rahmen der Premiere von „La clemenza di Tito“, mit Netzstrümpfen und Ballerinas bekleidet, alle Blicke auf sich. „Wir leben alle in einer beängstigenden Welt. Aber es ist auch extrem wichtig, zu sehen, was wir alles erreichen können, wenn wir wollen. Was jeder einzelne Mensch bewegen kann. Es macht alles einen Unterschied“, reflektierte der gebürtige Tiroler jüngst in einem Interview mit dem Modemagazin „Vogue“.