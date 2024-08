Steirischer Star-Florist wird zum Kunstvermittler

Unter den Meisterwerken ist das „Walküre‘-Bühnenbild“, das Hermann Nitsch live zur Musik von Richard Wagner in Bayreuth gestaltet hat. Die insgesamt 38 ausgestellten Kunstwerke repräsentieren die gesamte Schaffenszeit des Meisters der Provokation. „Das liegt allein an meiner Person, dass Nitsch die Heiligen Stätten verlassen hat und in die ehemalige Industriehalle Kugelmühle übersiedelt, ist“, räumt der kreative Kopf offenherzig ein und verweist auf seine Erfahrung im Beschaffen der Millionen-Kunstwerke. „Allein der Versicherungswert geht in die Zig-Millionen. Am liebsten würde ich Tag und Nacht bei diesen Nitsch-Werken bleiben. Nicht um sie zu bewachen, sondern um die enorme Kraft und Harmonie zu spüren.“