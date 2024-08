Garage nach monatelangem Warten wiedereröffnet

229 neue Parkplätze für Graz

Für Autofahrer bietet die Garage ab sofort eine Entlastung in Form von 205 Stellplätzen unter der Erde und 24 an der Oberfläche. Mit der Ersteröffnung 1964 ist es das älteste Parkhaus in Graz, weshalb unter anderem Elektrik und Belüftung erneuert werden mussten. Eine finale optische Sanierung ist noch ausständig.