Wirbel um Baustelle am Andreas-Hofer-Platz

Parkplätze sind in der Grazer Innenstadt in Zeiten wie diesen rar gesät - Stichwort Radoffensive. Viele Dauerparker, Besucher und auch Wirtschaftstreibende blicken deshalb der Wiedereröffnung der Garage am Andreas-Hofer-Platz sehnsüchtig entgegen. 220 unterirdische und 25 oberirdische Stellplätze warten dort eigentlich auf Kundschaft.