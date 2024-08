„So unfassbar schade, wie viel wir herschenken!“

Nach Judo-Bronze in Paris für Michaela Polleres gab‘s die große Party, am Tag danach Sightseeing mit der Familie. Obwohl ihr Sport für jede Menge Medaillen – vier der letzten 12 bei Olympischen Spielen – sorgt, schlägt Verbandsboss Martin Poiger in der Stunde des Triumphes Alarm. Speziell ein Problem stößt ihm ganz besonders sauer auf...