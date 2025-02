IOC-Exekutivrat erkennt World Boxing vorläufig an

„Verlässlicher Partner“ notwendig

Nur bei einer endgültigen Aufnahme seitens des IOC findet auch 2028 in Los Angeles ein olympisches Boxturnier statt. „Wir wollen Boxen im Programm der Olympischen Spiele. Das ist das Ziel, aber nur mit einem verlässlichen Partner“, hatte der scheidende IOC-Präsident Thomas Bach während Olympia in Paris gesagt. Seit seiner Gründung im November 2023 in Frankfurt/Main hat World Boxing 78 Mitgliedsverbände aus fünf Kontinenten vereint und damit ein wichtiges IOC-Kriterium erfüllt. Auch in Sachen Anti-Doping-Kampf, Transparenz, Good Governance und Compliance hat der Verband in enger Abstimmung mit dem IOC erste Fakten geschaffen.