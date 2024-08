Ein Seejuwel in luftiger Höhe

Extreme Lebensräume verlangen Anpassung

Auf dem sogenannten Paul-Bantlin-Weg geht es weiter, vorbei an einigen kleinen Seen (Albonaseen) und Hochmoor-Tümpeln. Diese sehen zwar idyllisch aus, sind aber durch ihre Nährstoffarmut und das saure Milieu extreme Lebensräume. Das verlangt nach einer hoch angepassten Flora und Fauna: Einzellige Tiere leben im Moorwasser oder innerhalb von Wasserspeicherzellen des Torfmooses. Amphibien wie Frosch oder Molch haben dort ihre Kinderstube. Wesentlich seltener zu beobachten ist die Kreuzotter, die sich ebenfalls gerne in der Nähe von Hochmooren aufhält. Bald erreicht man den größten See, der sich am Fuße eines Felshangs auftut wie ein türkis-blaues Auge. Die kräftige Wasserfarbe wirkt fast unnatürlich.