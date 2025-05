Die Mozartstadt war „Naddels“ großer Hoffnungsort

Ihm zuliebe zog die Deutsche bereits wenige Wochen nach dem Kennenlernen von Hamburg in die Mozartstadt um. Sogar von einer Hochzeit war die Rede. Naddel schwärmte am Anfang der Beziehung in den höchsten Tönen von Schnöll, eroberte an seiner Seite auch Salzburgs Society-Parkett. 2009 kam jedoch der Bruch: Wiederkehrende Streitereien führten zum bitteren Aus der Beziehung.