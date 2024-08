Vater wollte Schnitzel frittieren: Haus in Flammen

Ein 56-Jähriger aus St. Wolfgang, seine 26-jährige Schwiegertochter und seine 28-jährige Tochter samt deren Kindern wollten am 31. Juli 2024 gegen 12.50 Uhr Schnitzel in einer neuwertigen Fritteuse im Mehrfamilienhaus des 56-Jährigen zu bereiten. Zu diesem Zweck wurde das Gerät, welches sich in der Speisekammer im 1. Stock befand, von der 28-Jährigen eingeschalten. Als sie kurz darauf Nachschau hielt, schlugen bereits Flammen aus der Fritteuse.