Mozartstadt wird im Herbst zur Bolzplatz-Hochburg

Bevor die internationalen Stars der Straße in Salzburg auflaufen, geht’s für Österreichs beste Bolzplatz-Kicker um das Ticket zum Heimfinale. Gespielt wird im National Final am 12. und 13. Juli am David-Alaba-Court in Wien. Mit dabei: Teamplayer wie Sarah Zadrazil und Alexander Schlager, die das Turnier als Botschafter begleiten.